Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает логики решения африканских лидеров посетить Россию после переговоров в Киеве.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с африканскими коллегами.

"Это их решение. Насколько оно логично, мне не очень понятно", – заявил президент Украины.

Напомним, завтра, 17 июня, африканская делегация направится в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее африканские лидеры призвали Зеленского закончить войну путем переговоров.

В то же время украинский президент заявил, что переговоров не будет, пока российские войска находятся на территории Украины.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.