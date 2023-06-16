Зеленский не понял, почему африканская делегация после Киева поехала в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает логики решения африканских лидеров посетить Россию после переговоров в Киеве.
Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с африканскими коллегами.
"Это их решение. Насколько оно логично, мне не очень понятно", – заявил президент Украины.
Напомним, завтра, 17 июня, африканская делегация направится в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее африканские лидеры призвали Зеленского закончить войну путем переговоров.
В то же время украинский президент заявил, что переговоров не будет, пока российские войска находятся на территории Украины.
Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.
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