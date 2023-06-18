К вечеру 18 июня из Пятихаток Запорожской области, за которые третьи сутки идут бои, поступают противоречивые данные.

С утра российские телеграм-каналы сообщали, что ВСУ взяли это село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Эту версию поддержал и представитель российской "администрации" Владимир Рогов.

Но днем минобороны РФ заявило, что атака на Пятихатки отражена, позже показав кадры уничтожения техники в неустановленной локации.

К вечеру одни российские военные телеграм-каналы продолжали говорить, что Пятихатки россиянами потеряны. Другие - что ВСУ оттуда якобы выбиты, а село перешло в серую зону.

Украина событий в Пятихатках никак не комментирует и боев там не подтверждает.

Ранее мы разбирались в ситуации на фронте в сегодняшнем итоговом материале.

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Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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