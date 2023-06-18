Украинские войска отбили атаки на шести направлениях и уничтожили российский вертолет.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное в заявлении командовании:

1. Произошло 17 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в направлении Новоселовского Луганской области;

Лиманском – в направлении Спорного Луганской области;

Бахмутском – в направлении Орехово-Васильевки;

Авдеевском – в районах Степного и Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в направлении Новомихайловки и Угледара.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла более 40 авиаударов, совершила 60 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. ПВО уничтожила российский вертолет Ка-52, 3 ударных БПЛА типа Shahed и 5 разведывательных БПЛА.

Напомним, сегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина приостанавливает контрнаступление из-за "огромных потерь".

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