Россияне атакуют на шести направлениях, украинская ПВО сбила вертолет. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Украинские войска отбили атаки на шести направлениях и уничтожили российский вертолет.
Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное в заявлении командовании:
1. Произошло 17 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в направлении Новоселовского Луганской области;
- Лиманском – в направлении Спорного Луганской области;
- Бахмутском – в направлении Орехово-Васильевки;
- Авдеевском – в районах Степного и Авдеевки;
- Марьинском – в районе Марьинки;
- Шахтерском – в направлении Новомихайловки и Угледара.
2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
3. Армия РФ нанесла более 40 авиаударов, совершила 60 обстрелов из РСЗО.
4. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. ПВО уничтожила российский вертолет Ка-52, 3 ударных БПЛА типа Shahed и 5 разведывательных БПЛА.
Напомним, сегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина приостанавливает контрнаступление из-за "огромных потерь".
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