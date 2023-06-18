Представитель назначенных Россией "властей" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что под "оперативный контроль ВСУ" перешло село Пятихатки в Запорожской области, южнее села Лобковое, которое было освобождено ВСУ на прошлой неделе.

На протяжении последних двух дней российские военные паблики писали об ожесточенных боях за это село. Некоторые пишут, что бои продолжаются и сейчас и что в селе ещё остаются российские подразделения.

Рогов пишет, что Пятихатки находятся в полукольце российских войск, которые ведут его обстрел и предполагает, что ВСУ попытаются это полукольцо "разжать" и развернуть наступление в сторону Васильевки через село Жеребянки.

Отметим, что Украина всю эту информацию, включая контроль над Пятихатками, пока не подтверждает.

Также российские военные паблики заявляют, что украинская армия поменяла тактику атак в Запорожской области. Утверждается, что ВСУ теперь меньше используют тяжелую бронетехнику, включая западные танки, которые становятся лёгкой мишенью для противника в условиях насыщенности российской обороны авиацией, артиллерией и ПТУРами, а также ограниченности манёвра из-за минных полей.

Теперь украинские войска основную ставку, как заявляют российские паблики, делают на атаки штурмовыми пехотными группами при поддержке легкой бронетехники, которые пытаются незаметно подобраться к российским позициям. Именно таким образом, как пишут россияне, ВСУ смогли зайти в Пятихатки в Запорожской области. Тяжелая техника же подтягивается уже после занятия позиций.

Отмечается, что подобную тактику использовала и ЧВК "Вагнер" во время штурмовых действий в Бахмуте и Соледаре. При этом такая тактика называлась одной из причин высоких потерь "вагнеровцев".

Отметим, что ранее западные СМИ писали, что, после больших потерь в технике в первые дни наступления, украинское командование взяло паузу для выработки новой тактики боя.

Украина подробности боев на южном направлении в последние дни не комментирует.

Напомним, в ISW назвали основные направления контрнаступления ВСУ.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.