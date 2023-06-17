Украина перехватывает инициативу на войне, а Россия защищается, однако для победы нужно дальнобойное высокоточное вооружение дальностью до 200 км.

Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

"Украина перехватывает инициативу - Россия защищается, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 километров...Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне - это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", - заявил он.

Гаврилов напомнил, что Украина находится на пути к получению самолетов, которые будут защищать наше небо от российских ракет.

Ранее мы сообщали, что США планируют выделить 80 млн долларов на дальнобойные ракеты ATACMS для Украины. Известно, что средняя стоимость ракеты ATACMS в 2022 году составила около 1 млн долларов.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

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