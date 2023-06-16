США планируют выделить 80 млн долларов на ракеты ATACMS для Украины.

Об этом говорится в проекте закона о нацобороне на следующий финансовый год (с 1 октября 2023 года), пишет старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро в Twitter.

"Из средств, предусмотренных для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в других разделах данного закона, комитет намерен использовать не менее 80 млн долларов для закупки армейских тактических ракетных систем (ATACMS) для Вооруженных сил Украины", - говорится в законопроекте.

Известно, что средняя стоимость ракеты ATACMS в 2022 году составила около 1 млн долларов.

Отметим, что эти ракеты можно запускать из РСЗО HIMARS. Они способны бить по целям на расстоянии до 300 километров.

Напомним, в конце мая американский президент Джо Байден дал понять, что США еще могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

А глава комитета начальников штабов Марк Милли заявлял, что у США не так много дальнобойных ракет ATACMS, которые можно было бы предоставить Украине. Кроме того, их возможности "преувеличены".