Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Фото: Wikimedia

США планируют выделить 80 млн долларов на ракеты ATACMS для Украины.

Об этом говорится в проекте закона о нацобороне на следующий финансовый год (с 1 октября 2023 года), пишет старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро в Twitter.

"Из средств, предусмотренных для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в других разделах данного закона, комитет намерен использовать не менее 80 млн долларов для закупки армейских тактических ракетных систем (ATACMS) для Вооруженных сил Украины", - говорится в законопроекте.

Известно, что средняя стоимость ракеты ATACMS в 2022 году составила около 1 млн долларов.

Отметим, что эти ракеты можно запускать из РСЗО HIMARS. Они способны бить по целям на расстоянии до 300 километров.

США хотят выделить 80 млн на ракеты ATACMS для Украины

Напомним, в конце мая американский президент Джо Байден дал понять, что США еще могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

А глава комитета начальников штабов Марк Милли заявлял, что у США не так много дальнобойных ракет ATACMS, которые можно было бы предоставить Украине. Кроме того, их возможности "преувеличены".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться