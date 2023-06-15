Украинское наступление продолжается на разных направлениях.

Об этом пишет заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружении. Враг изо всех сил старается не допустить продвижения наших войск", - сообщает Маляр, добавляя, что на всех направлениях есть продвижение - "около километра на каждом".

По ее словам, на Бахмутском направлении наступление идет на направлениях Раздоловка – Краснополевка и Бреховка – Ягодное.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки.

А на Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки.

Напомним, сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские войска еще не начали контрнаступление, а проводят наступательные действия с целью выявления слабых мест в защите РФ.

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Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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