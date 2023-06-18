Что происходит на фронте 18 июня. Сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки войска РФ нанесли 43 авиационных и 4 ракетных удара, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по нашим войскам и поселениям. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Морском направлениях. В течение суток произошло 26 боевых столкновений.
Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области, успеха не имел.
На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел.
На Бахмутском направлении россияне совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов и позиций украинских защитников.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки.
На Марьинском направлении ВСУ отбили все атаки врага в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области.
Также противник продолжает вести оборонные действия на Запорожском и Херсонском направлениях.
Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".
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