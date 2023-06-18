За прошедшие сутки войска РФ нанесли 43 авиационных и 4 ракетных удара, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по нашим войскам и поселениям. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Морском направлениях. В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области, успеха не имел.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении россияне совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов и позиций украинских защитников.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки.

На Марьинском направлении ВСУ отбили все атаки врага в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области.

Также противник продолжает вести оборонные действия на Запорожском и Херсонском направлениях.

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