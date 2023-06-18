В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 43 авиационных и 4 ракетных удара, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по нашим войскам и поселениям. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Морском направлениях. В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области, успеха не имел. 

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел. 

На Бахмутском направлении россияне совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов и позиций украинских защитников. 

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки.

На Марьинском направлении ВСУ отбили все атаки врага в районе города Марьинка. 

На Шахтерском направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области. 

Также противник продолжает вести оборонные действия на Запорожском и Херсонском направлениях.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

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