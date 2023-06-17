Минобороны РФ утверждает, что российская армия "нанесла ракетный удар по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель поражена".

Куда именно наносился удар не уточняется.

"16 июня Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении российского ведомства.

Напомним, вчера в Украине, в том числе в Киеве и в области, была объявлена воздушная тревога во время визита африканской делегации. В Киевской области количество пострадавших после дневной ракетной атаки достигло семи человек. У них нет серьезных травм.

Воздушные силы заявляли, что ПВО уничтожили шесть "Кинжалов" и шесть "Калибров", которые летели в сторону Киевской области.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации — в блоге Олеси Медведевой.