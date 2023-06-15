В Министерстве обороны РФ утверждают, что российские войска ночью в Украине поразили "места производства ударных беспилотников".

Заявление ведомства приводят российские СМИ.

"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Напомним, в ночь на 15 июня в Кривом Роге был прилет по двум промышленным предприятиям. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Во время ночной атаки силы ПВО Украины сбили 22 воздушные цели - в основном "Шахеды".

Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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