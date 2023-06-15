В Минобороны РФ заявили, что ночью поразили в Украине "места производства ударных беспилотников"
В Министерстве обороны РФ утверждают, что российские войска ночью в Украине поразили "места производства ударных беспилотников".
Заявление ведомства приводят российские СМИ.
"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Напомним, в ночь на 15 июня в Кривом Роге был прилет по двум промышленным предприятиям. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Во время ночной атаки силы ПВО Украины сбили 22 воздушные цели - в основном "Шахеды".
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