В Киевской области количество пострадавших после дневной ракетной атаки достигло семи человек. У них нет серьезных травм.

Об этом сообщает полиция.

Как уточнили в полиции, пострадали двое детей 4 и 13 лет, две женщины 1936 и 1938 годов рождения, которым оказана медицинская помощь.

Правоохранители зафиксировали полное разрушение трех частных домов, 15 строений нуждаются в ремонте, еще 15 имеют незначительные повреждения.

В области еще слышны новые взрывы, добавили в полиции. Это происходит массовая детонация брошенных российских боеприпасов в Бучанском районе на позициях, с которых армия РФ отступила еще в первые месяцы вторжения. Снаряды начали взрываться из-за возгорания лесного массива вблизи Здвижовки в ходе ракетной атаки.

На месте выставлен патруль, работают спасатели.

Ранее сразу после удара власти заявляли, что в результате него в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Начался пожар, есть пострадавшие.

Как писала "Страна", президент ЮАР Сирил Рамафосу не поверил предупреждениям о взрывах в Киеве во время своего визита в Украину сегодня. Он назвал их неправдой.