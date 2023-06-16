В результате ракетного удара в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Начался пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работают полиция, медики и спасатели.

"Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях", - добавил Небытов.

Напомним, сегодня Киев подвергся ракетной атаке РФ. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе столицы.

Ранее мы писали, что недавно в Киевской области обломки ракет повредили поликлинику, частные дома, общежитие и более 20 автомобилей.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.