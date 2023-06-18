За сутки украинские военные ликвидировали еще 650 российских солдат. Фото: Facebook

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 18 июня 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 219 820 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3984 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 7729 (+23),
  • артиллерийских систем – 3847 (+13),
  • РСЗО – 610 (+1),
  • средств ПВО ‒ 364,
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 304 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
  • крылатых ракет ‒ 1211,
  • кораблей/катеров ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14),
  • специальной техники ‒ 522 (+2).

Напомним, вчера Резников назвал сроки освоения украинскими пилотами истребителей F-16. При этом министр обороны уточнил, что получить сами самолеты ВСУ смогут не раньше 2024 года.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

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