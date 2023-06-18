Ликвидировано 650 военных, 23 бронемашин и 13 артсистем. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 18 июня 2023-го.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 219 820 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3984 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 7729 (+23),
- артиллерийских систем – 3847 (+13),
- РСЗО – 610 (+1),
- средств ПВО ‒ 364,
- самолетов – 314,
- вертолетов – 304 (+2),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
- крылатых ракет ‒ 1211,
- кораблей/катеров ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14),
- специальной техники ‒ 522 (+2).
Напомним, вчера Резников назвал сроки освоения украинскими пилотами истребителей F-16. При этом министр обороны уточнил, что получить сами самолеты ВСУ смогут не раньше 2024 года.
Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".
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