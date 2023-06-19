Глава Института будущего Вадим Денисенко проанализировал, почему в России объявляют о "победе" в войне.

Он напомнил, что в последнюю неделю в России активизировались пропагандисты, которые в один голос продвигают следующие нарративы:

- украинское наступление провалено и никаких существенных потерь территорий нет и не будет;

- демилитаризация Украины проведена, поскольку украинский ВПК уничтожен;

- продолжение войны выгодно только Зеленскому, потому что иначе его команда будет уничтожена самими же украинцами;

- мир после Каховки должен переживать за Запорожскую АЭС.

По мнению главы Института будущего, за всем этим может стоять следующее.

1. Россияне прямо сейчас переписывают миф об этой войне, который сводится к уже известному постулату, что это запад начал войну задолго до 2022 года (ключным является невыполнение минских соглашений). Новый миф в том, что Украина якобы обманула россиян, когда подписала стамбульские соглашения и потому наивные и честные россияне отошли от Киева. О Харькове и Херсоне россияне ничего не говорят, а сразу переходят к проваленному контрнаступлению.

2. Начало переговоров (заявления китайцев, лидеров африканских стран, Ватикана) на фоне взорванной каховской ГЭС дают надежду Путину, что сейчас его начнут уговаривать прекратить войну. Именно поэтому один из важнейших нарративов, продвигаемых российскими аналитиками: "Мир не захочет испытывать терпение Путина с Запорожской АЭС".

3. До 10 сентября Путин будет держать паузу. Ему нужно провести выборы на оккупированных территориях, и только после этого, возможно, он начнет более предметные переговоры.



"Сейчас россияне попытаются максимально качнуть срачи и "зрады" внутри страны. Им нужно, чтобы мы прошли лето с максимальными нервными потрясениями. Поэтому еще раз хочется сказать: включайте голову" написал Вадим Денисенко.

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