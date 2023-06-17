Госсекретарь США Энтони Блинкен поднимет вопрос войны в Украине и другие "реальные опасения" перед китайскими официальными лицами во время визита в КНР.

Об этом сообщает CNN.

Телеканал напоминает, что Энтони Блинкен направляется в Пекин с важным визитом, призванным вернуть отношения между США и Китаем "в нужное русло" после нескольких месяцев обострения напряженности между двумя странами.

Официальные лица обоих правительств выразили надежды на визит, но Блинкен пообещал выразить "нашу очень серьезную озабоченность по целому ряду вопросов", включая войну в Украине.

В преддверии своего субботнего визита Блинкен отдельно поговорил по телефону с министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джин.

Представитель Госдепартамента США сообщил, что Блинкен обсудил региональные приоритеты с обоими лидерами, а также подтвердил постоянную поддержку каждой страной суверенитета Украины.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщало, что директор ЦРУ Уильям Бернс в мае посетил Китай с секретным визитом. В публикации отмечалось, что поездка Бернса свидетельствует о высокой обеспокоенности Белого дома ухудшением отношений с Китаем.

А недавно Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.