Российский ЦИК заявил о возможности проведения так называемых местных "выборов" на оккупированной территории Украины осенью.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет проводить выборы на территориях, где объявлено военное положение.

Этот документ был принят с целью организации так называемых "выборов" на захваченных территориях Украины, которые в РФ планируют проводить 10 сентября 2023 года.

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Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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