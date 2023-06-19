Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки Верховного главнокомандующего, на которой обсуждалось наступление ВСУ.

По оперативной обстановке, обеспечению боеприпасами и прогнозу действий противника на ближайшее время докладывали командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Алеександр Тарнавский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов.

Глава МВД Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников для выполнения боевых задач.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

.