Еврокомиссар по вопросам внутренней политики и военной промышленности Тьерри Бретона заявил, что для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины Евросоюз планирует ускорить поставки оружия Киеву.

Об этом пишет Reuters.

"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов - это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль", - сказал Бретон.

Также он напомнил об обязательстве ЕС поставить миллион единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев.

При этом, по словам Бретона, Евросоюз готов к тому, что война будет длиться еще по крайней мере несколько месяцев.

"Мы готовимся к тому, что война продлится еще несколько месяцев, а то и дольше", - добавил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщал, что Украина перехватывает инициативу на войне, а Россия защищается, однако для победы нужно дальнобойное высокоточное вооружение дальностью до 200 км.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

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