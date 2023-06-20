Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Стране" сообщил, что в городе стоит запах гнили после катастрофы на Каховской ГЭС.

"Непонятно, то ли от остатков водохранилища или от рыбы, но в городе постоянно неприятный запах гнили. Больше всего затопило парковую территорию, но оккупанты заявили, что там карантин и никого не пускают. Люди своими силами убирают мусор и ил в подъездах, куда зашла вода. Местные жители говорят, что в самом городе брали воду на анализ — по качеству вода в нормальном состоянии", — говорит мэр Новой Каховки.

По его словам, вода полностью ушла из населенного пункта Корсунка, который сильно затопило.

"В Корсунке, которую сильно затопило, вода уже ушла. Однако там огромное количество уничтоженного жилья. Часть домов просто сложилась, а те, что остались, — их необходимо высушивать. Некоторое люди возвращаются в Корсунку, чтобы забрать вещи, которые уцелели и возвращаются обратно. Большинство из жителей Корсунки приютили жители нашей общины, а кому-то даже удалось попасть на подконтрольную Украине территорию", — сообщил Владимир Коваленко.

Напомним, что в Новой Каховке вода после подрыва дамбы затопила первые этажи дворца культуры, но уже на следующий день начала уходить.

Также там затопило зоопарк, где погибли животные.