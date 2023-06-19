США пока не пришли к выводу о причинах разрушения дамбы Каховской ГЭС и кто несет за это ответственность.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

На брифинге журналисты попросили Карин Жан-Пьер прокомментировать публикацию газеты The New York Times о том, что находящаяся под контролем России дамба Каховской ГЭС была разрушена взрывом во внутренних помещениях электростанции. Пресс-секретарь воздержалась от однозначных оценок.

"Мы все еще оцениваем, что случилось. Конечно, мы находимся в контакте с Украиной", - сказала она.

При этом Жан-Пьер добавила, что "конечную ответственность за разрушения", по мнению Белого дома, несет Россия, поскольку дамба находилась под ее контролем. При этом она признала, что оснований для разрушения дамбы у российской стороны не было.

Напомним, газета The New York Times писала, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне опрошенные ею эксперты считают возможными, но маловероятными.

Сегодня Associated Press опубликовало фотографию, как утверждается, заминированного автомобиля на Каховской ГЭС за девять дней до ее подрыва.