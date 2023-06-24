Утром, 24 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по поводу мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он назвал происходящее "преступной авантюрой".

Он заявил, что о подавлении мятежа отданы приказы, обещаны "жесткие действия" и "неминуемое наказание".

Имя Пригожина в обращении не упомянуто. Но всем понятно, что речь идет о нем. Пригожин обвинен в предательстве, в "отступничестве" и "ударе в спину" вследствие "непомерных амбиций".

Также Путин провел параллель с 1917-м годом, кода в России в разгар Первой мировой произошла революция, после чего начался развал армии и государства, а затем и гражданская война. "Тогда у нас украли победу в войне, втянули в хаос и анархию. Мы не дадим этому повториться", - заявил он.

При этом он вспомнил о "героях Вагнера", которых Пригожин, по словам Путина, тоже предал, подняв мятеж. Он призвал вагнеровцев "прекратить участие в преступных действиях".

Путин подтвердил, что заблокированы органы власти в Ростовской области. Но заявил, что будут приняты самые жесткие меры по восстановлению порядка.

Напомним, сегодня утром Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

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