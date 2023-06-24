Воспользовавшись провокацией Пригожина, ВСУ готовятся к наступлению - минобороны РФ
Минобороны РФ заявило, что, "воспользовавшись провокацией Пригожина, ВСУ на бахмутском направлении направлении готовятся к наступлению".
За попыткой военного мятежа в РФ мы наблюдаем в нашем онлайне.
Конфликт Евгения Пригожина и минобороны РФ вечером 23 июня стремительно обострился.
Вечером 23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю и обвинили в нем Минобороны РФ. На опубликованных ними кадрах видны очаги возгорания, слышны стоны раненого и есть, предположительно, погибший. Но самого момента удара на видео нет.
"По информации с мест, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть военными МО РФ", - заявляется в сообщении пабликов "Вагнера".
После этого Пригожин обвинил минобороны России в ударе, заявил, что "эти мрази их подло обманули", "погибло огромное количество наших бойцов" и по сути объявил о начале военного переворота в России.
Он заявил, что совет командиров "Вагнера" принял решение расправиться с военным руководством России и заявил, что будет уничтожать всех, кто появится на его пути.
Также Пригожин заявил, что он куда-то ведет 25 тысяч человек - разбираться, "почему в стране беспредел". Куда ведет, не уточнил.