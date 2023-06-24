Минобороны РФ заявило, что, "воспользовавшись провокацией Пригожина, ВСУ на бахмутском направлении направлении готовятся к наступлению".

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Конфликт Евгения Пригожина и минобороны РФ вечером 23 июня стремительно обострился.

Вечером 23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю и обвинили в нем Минобороны РФ. На опубликованных ними кадрах видны очаги возгорания, слышны стоны раненого и есть, предположительно, погибший. Но самого момента удара на видео нет.

"По информации с мест, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть военными МО РФ", - заявляется в сообщении пабликов "Вагнера".

После этого Пригожин обвинил минобороны России в ударе, заявил, что "эти мрази их подло обманули", "погибло огромное количество наших бойцов" и по сути объявил о начале военного переворота в России.

Он заявил, что совет командиров "Вагнера" принял решение расправиться с военным руководством России и заявил, что будет уничтожать всех, кто появится на его пути.

Также Пригожин заявил, что он куда-то ведет 25 тысяч человек - разбираться, "почему в стране беспредел". Куда ведет, не уточнил.