Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти не дадут мятежникам из ЧВК "Вагнер" завладеть ядерным оружием.

Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

"Мы не позволим событиям пойти по сценарию, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов, как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам", – заявил Медведев.

Из других заявлений Медведева:

сказал, что действия Пригожина "полностью укладываются в схему срежиссированного госпереворота";

считает "вполне вероятным" участие в военном мятеже иностранных специалистов.

Напомним, Евгений Пригожин ответил отказом на требования президента РФ Владимира Путина сдаться. В СМИ начала появляться пока не подтвержденная информация о планах мятежников захватить объекты, где размещено ядерное оружие.

Тем временем, по данным российских СМИ, олигархи и политики массово покидают Москву на частных самолетах, часть из них уже приземлилась за пределами РФ.

А аналитики CNN считают, что следующие 24 часа будут критическими для президента России Владимира Путина.