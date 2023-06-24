Российский президент Владимир Путин позвонил по телефону президенту Казахстана Касим-Жомарт Токаеву на фоне сегодняшнего военного мятежа в России и проводимых контртеррористических мероприятий в Москве и Воронеже.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Сообщается, что Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране, на что Токаев ответил, что "происходящие события – это внутреннее дело России".

Президент Казахстана также добавил, что "конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития".

Отметим, что в июне прошлого года Токаев в присутствии Путина заявил, что не признает "ДНР" и "ЛНР".

Ранее мы писали, что в захваченном "вагнеровцами" Ростове взрывы и стрельба. К городу подъезжают "кадыровцы". Также появилось видео, как мятежники устанавливают в Ростове мины.

Подробнее за тем, как развивается конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны РФ мы следим в нашем онлайне.