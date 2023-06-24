В Ростове сообщают о взрыве около штаба Южного военного округа, который накануне захватили мятежники ЧВК "Вагнер".

Люди после взрыва и стрельбы бегут врассыпную, подальше от зданий, которые захватили мятежники.

Тем временем появилось видео, как мятежники устанавливают в Ростове мины.

Кроме того, российские телеграм-каналы пишут, что в Ростов въезжают подразделения Кадырова.

Сообщается, что колонна кадыровцев длинной в несколько километров едет на Ростов.

Напомним, сегодня утром Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. Также сообщается, что начались бои между вагнеровцами и правительственными войсками в Воронежской области.

После чего, Путин заявил, что для подавления мятежа применятся "жесткие действия" и последует "неминуемое наказание".

В ответ на это Пригожин отказался сложить оружие. А в СМИ начала появляться информация о его планах захватить ядерный арсенал.

Ранее мы писали, что в Москве и Воронеже проводят контртеррористические мероприятия из-за мятежа Пригожина. Подробнее за тем, как развивается конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны РФ мы следим в своем онлайне.