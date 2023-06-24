Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил отказом на требования президента РФ Владимира Путина сдаться.

"Мы не собираемся идти с повинной", - заявил Пригожин в своем аудиообращении.

Российский правозащитный сайт "Гулагу.нет" собрал подробности о пригожинском мятеже.

1. Весь апрель и май Пригожин лгал о якобы "снарядном голоде", 1 и 7 ШО располагают огромным запасом ПЗРК и трофейных "Джавелинов". Источник из СБ Пригожина сообщил, что подготовка к этому сценарию развития событий шла более 2 месяцев.

2. Оккупацией Ростова командует Александр "Ратибор" Кузнецов (1 ШО), обороной северо-восточной части командир 7 ШО Федор "Барин" Лещук (прописан в Калужской области).

3. Источник сообщает о подготовке мятежников к захвату ряда объектов 12 ГУ МО с ядерным арсеналом. "Уткин готовил именно эту часть военного мятежа".

В СМИ также начала появляться информация (пока, правда, никак не подтвержденная) о планах мятежников захватить объекты, где размещено ядерное оружие.

Если такое случится, то это переведет мятеж в событие общепланетарного масштаба.

Напомним, сегодня утром Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. Также сообщается, что начались бои между вагнеровцами и правительственными войсками в Воронежской области.

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