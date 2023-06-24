Начали появляться видео боев между вагнеровцами и правительственными войсками. Российские телеграм-каналы пишут, что это перестрелка в Воронежской области, но точной привязки к местности нет.

Ещё видео боев регулярных российских войск с мятежниками Пригожина.

Ранее появлялись видео с "вагнеровцами" под Воронежем. Но четких привязок по геолокации эти видео не имеют. Тем не менее, в регионе ввели режим контртеррористической операции.

Западные СМИ сообщают, что "вагнеровцы" взяли под контроль часть зданий в городе. В то же время местные паблики этого не подтверждали.

Губернатор Воронежской области заявил, что в регионе силовыми структурами проводятся "необходимые оперативно-боевые мероприятия в рамках введенного сегодня утром режима КТО".

Тем временем российские СМИ публикуют видео из центра Воронежа. Мятежников там нет. Стоят усиленные наряды полиции.

Напомним, сегодня утром Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Ранее мы писали, что Путин заявил, что для подавления мятежа применятся "жесткие действия" и последует "неминуемое наказание".