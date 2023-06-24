Российские олигархи и политики массово покидают Москву на частных самолетах, часть из них уже приземлилась за пределами РФ.

Об этом сообщает российское издание "Важные истории".

"Бизнес-джет олигарха Аркадия Ротенберга вылетел из Москвы в 11:30 утра и приземлился в Баку в 15:04. Полет был запланирован еще вчера вечером.

Самолет вице-премьера России Дениса Мантурова вылетел из Москвы в 7 утра и приземлился в турецком Даламане в 12:06.

Бизнес-джет олигарха Владимира Потанина ожидает вылета из Москвы в Стамбул", – говорится в публикации.

Напомним, накануне куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал в России военный мятеж. Сегодня Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону и призвал выдать ему главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

В Москву уже стягивают всю военную технику из резервов и с границы, готовясь к осаде Пригожина.

Тем временем Путин заявил, что намерен подавить пригожинский мятеж силой.

Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.