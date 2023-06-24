Игорь Стрелков-Гиркин описал, как он видит стратегию действий мятежников куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его мнению, они будут прорываться к Москве.

Об этом Стрелков-Гиркин сообщил в своем Telegram-канале.

"Закрепившись в Ростове и отвлекая на себя внимание, - резко бросить в рейд на Москву ударные самые боепособные подразделения (несколько тысяч штыков). Задача которых - обходя все крупные центры (Воронеж прошли мимо, Липецк проходя также) и стараясь не ввязываться в бои с местными гарнизонами (даже их не блокируя) - рваться к Москве и во что бы то ни стало как можно скорее ее достичь.

Далее - расчет делается на панику и бегство всех высших чиновников и взятие власти "валяющейся на земле", - пишет Гиркин-Стрелков.

По его мнению, "у этой стратегии есть всего две уязвимости: возможность столкновения с боеспособными и не желающими сдаваться (или придерживаться нейтралитета) относительно крупными частями до подхода к Москве и - неизбежные в этом случае проблемы со снабжением ударной группировки, которая дольше пары-тройки дней вести бои в отрыве от снабжения не сможет".

"То есть, грубо говоря, если правительственные войска навяжут бой мятежникам на подходе к Москве, то у Пригожина могут возникнуть трудности с заходом в столицу РФ", - комментирует такую стратегию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал в России военный мятеж. Сегодня Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону и призвал выдать ему главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Тем временем в Москву стягивают всю военную технику из резервов и с границы, готовясь к осаде Пригожина.

Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.