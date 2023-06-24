В столице РФ Москве введен режим контртеррористической операции, город готовится к осаде. В ряде регионов России объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

О подробностях подготовки Москвы к потенциальной осаде сообщают в украинской разведке.

В рамках режима КТО силовым структурам предоставлены широкие полномочия, включая прослушивание коммуникаций и проверку переписки, проведение задержаний и обысков без дополнительного согласования, доступ к частным и служебным помещениям, использование транспорта граждан и организаций, отключение связи и даже "удаление физических лиц с участков местности и объектов".

В ГУР сообщают, что в городе усилены патрули полиции и военных сил, которые размещены на каждом перекрестке и выезде из Москвы. Пассажирский транспорт между регионами приостановлен, а по городу наблюдается движение автобусов без номеров и опознавательных знаков, в которых находятся вооруженные люди.

Движение гражданского и служебного транспорта по федеральной автомобильной трассе М4 "Дон" практически остановлено. Военная и грузовая техника занимают все полосы движения, а на съездах с трассы установлены вооруженные блок-посты.

Силы безопасности стягивают всю военную технику, которая ранее находилась в резерве и на границе страны, в Москву.

Тем временем в захваченном "вагнеровцами" Ростове раздаются взрывы и слышна стрельба. К городу подъезжают "кадыровцы".

Подробнее за тем, как развивается конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны РФ, мы следим в нашем онлайне.