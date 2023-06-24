Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военный конфликт в России, который начался между вагнеровцами и Минобороны РФ.

"Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит", - написал Зеленский.

Напомним, в ГУР назвали мятеж Пригожина в России "признаком крушения режима Путина".

Ранее мы писали, что в Москве и Воронеже проводят контртеррористические мероприятия из-за мятежа Пригожина.

Тем временем война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.