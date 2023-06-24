Рано утром 24 июня 2023 года вражда между ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Минобороны России переросла в открытое военное противостояние. В ближайшее время реакция российских военных и силовиков станет решающим фактором в этом конфликте.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

"В Ростове-на-Дону Вагнер почти наверняка занял ключевые объекты безопасности, в том числе штаб, который руководит военными операциями России в Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что другие подразделения "Вагнера" продвигаются на север через Воронежскую область, почти наверняка стремясь добраться до Москвы. Существуют очень мало доказательств боевых действий между вагнеровцами и российскими силовиками. В британской разведке предполагают, что некоторые силовики, похоже, молча согласились с боевиками.

"Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время", - считают аналитики.

Напомним, вечером 23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю, обвинили в нем Минобороны РФ, после чего Пригожин по сути объявил о начале военного переворота в России.



Подробнее за тем, как развивается конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны РФ мы следим в своем онлайне.