После того, как среди подразделений ЧВК "Вагнер" поднялся вооружённый бунт, план Путина состоит в том, чтобы ликвидировать Пригожина, а остальным участникам мятежа пообещать амнистию. И таким образом избежать боестолкновений в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в генштабе РФ.

"Путину большая стрельба не нужна, поэтому для него задача номер один - точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", посулив амнистию за всё это безобразие", - говорит источник.

Вместе с тем, в сети продолжают распространяться фото и видео перемещений военной техники пригожинских подразделений, движущихся по направлению к российской столице.

На юго-западе Москвы в районе Ясенево люди в камуфляжной форме установили пулемет и устраивают стрелковую позицию из мешков с песком.

А один из сотрудников российской полиции рассказал, как блокирует движение мятежников в сторону Москвы: останавливает грузовики на дороге и забирает ключи от авто, создает таким образом затор, а потом быстро покидает место событий.

Также появилось фото, как утверждается, засады Росгвардии в одном из районов Москвы.

Тем временем мятежники Пригожина продолжают путь в сторону Москвы. По дороге они разбивают заслоны из грузовиков, которые установили на их пути.

Напомним, после того, как Пригожин объявил, что вместе со своими бойцами поедет выяснять отношения с минобороны РФ, российская власть назвала действия Пригожина мятежом.

При этом Путин заявил, что намерен подавить пригожинский мятеж силой.

Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.