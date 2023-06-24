Бывший премьер-министр Грузии и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария призвал грузинские власти созвать Совет безопасности страны и временно закрыть границу с Россией на фоне мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина.

Об этом сообщает информационное агентство "Эхо Кавказа".

Сообщается, что Гахария выразил свою обеспокоенность непредсказуемыми событиями в России и призвал к неотложным действиям для поддержания мира.

Он отметил, что государственная граница Грузии, особенно пункт пропуска "Ларс", является наиболее близкой к зоне эскалации.

Глава правящей партии "Грузинская мечта", Ираклий Кобахидзе, в ответ на это требование, назвал его "глупостью". Он заявил, что грузинские власти тщательно следят за событиями в России, а безопасность в стране обеспечивается соответствующими государственными структурами.

Напомним, боевики "Вагнера" захватили контроль над военными объектами в Ростове. Пригожин заявил о намерении "блокировать город Ростов" и "продвигаться в Москву".

Тем временем, по данным ГУР Минобороны Украины, на Москву стягивают всю военную технику с резервов и границы, готовясь к осаде Пригожина.

Подробнее за тем, как развивается конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны РФ мы следим в нашем онлайне.