Мятеж куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина оказался "как нельзя кстати" для Украины, которая месяцами готовилась к контрнаступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по российским войскам.

Об этом пишет CNN.

"Слово дня в Украине - "злорадство" - удовольствие от чужого несчастья", - сообщает телеканал.

Съемочная группа CNN накануне мятежа была на юге Украины недалеко от линии фронта и зафиксировала там большую концентрацию украинских войск и оружия, готовых к наступлению, говорится в публикации.

Напомним, 23 июня куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал в России военный мятеж. Сегодня Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону и призвал выдать ему главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ближайшие 48 часов определят новый статус России.

А замминистра обороны Анна Маляр сказала, что политический кризис в России был предсказуем и неизбежен, поскольку имперский поход на новые земли не может перекрыть внутренние проблемы в государстве.

Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.