Политический кризис в России был предсказуем и неизбежен. Имперский поход на новые земли не может перекрыть внутренние проблемы в государстве.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Какое бы государство они ни строили, у них все равно выходит "Гулаг", который рано или поздно бунтует и разваливает. Война в Украине показала самое слабое место российской империи – страх перед правдой. Все их решения базируются на лжи. Они всегда для царя создавали "воздушные замки" и сами в них верили. Это такая имперская особенность – раздувать собственное величие и переоценивать себя", - написала Маляр.

Также она отметила, что события, которые начались в России - это окно возможностей для Украины, но к ним нужно относиться осторожно и готовиться к любым сценариям.

Напомним, вечером 23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю, обвинили в нем Минобороны РФ, после чего Пригожин по сути объявил о начале военного переворота в России.

Подробнее за тем, как развивается конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны РФ мы следим в нашем онлайне.