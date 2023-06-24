Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ближайшие 48 часов определят новый статус РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

"Либо полноценная гражданская война, либо договорный транзит власти, либо временная передышка перед следующим этапом падения путинского режима. Все потенциальные игроки сейчас определяются, на чьей они стороне. Пока что в России царит потрясающее "элитное" молчание", - прокомментировал Подоляк.

Ранее "Страна" писала, что 23 июня куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал в России военный мятеж. Сегодня Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону и призвал выдать ему главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. В противном случае он обещал держать курс на Москву.

Также Пригожин отказался сложить оружие, СМИ пишут о его планах захватить ядерный арсенал.

Путин заявил, что для подавления мятежа применятся "жесткие действия" и последует "неминуемое наказание".

Подробнее за тем, как развивается конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны РФ мы следим в нашем онлайне.