В условиях вооружённого мятежа подразделений ЧВК "Вагнер" следующие 24 часа будут критическими для президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в аналитической статье главного корреспондента CNN по международной безопасности Ника Патона Уолша.

"Российский президент столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за все 23 года, когда он руководил ядерной державой. И это ошеломляет, когда видишь, что иллюзия тотального контроля, которую он создавал всё это время (главное преимущество его автократии), рушится в одночасье.

Это казалось и невозможным, и неизбежным. Невозможным, потому что те, кто критикует Путина либо просто исчезают, либо выпадают из окон, попадают в катастрофы или травятся. Но неизбежным, поскольку столь неэффективное управление войной давало понять, что такая однородная, закрытая и невосприимчивая к критике среда, как Кремль, готова пережить сколь угодно гнусное злоключение.

Мы настолько привыкли рассматривать Путина как искусного тактика, что первые залпы непослушания шефа "Вагнера" Евгения Пригожина иногда расценивались как уловка - попытка Путина держать своих генералов в напряжении с помощью верного приспешника в качестве их открытого критика.

Но то, что мы наблюдаем сегодня - когда Путин вынужден признать, что Ростов-на-Дону, его главный военный узел, вышел из-под контроля - ставит крест на любых предположениях о том, что этим руководил Кремль.

Однако вполне вероятно, что подразделения Вагнера кое-что из этого уже давно планировали. Оправдание этого мятежа выглядело срочным и спонтанным - авиаудар по лагерю "Вагнера" в лесу, который министерство обороны России отрицает, - появился через несколько часов после того, как Пригожин опубликовал видео анализа реальных причин войны России против Украины.

После этого в кратчайшие сроки вся ЧВК "Вагнер" собралась и быстро двинулась на Ростов. Это трудно было бы сделать спонтанно за один день.

Возможно, Пригожин рассчитывал, что сможет подтолкнуть Путина к смене руководства в министерстве обороны, публично ругая российский генералитет в течение нескольких месяцев. Но выступление Путина в субботу утром уничтожило эту перспективу.

Теперь наступил момент экзистенциального выбора для российских элит - между шатающимся президентским режимом и тёмным корыстным Франкенштейном, созданным для выполнения грязной работы, который обратился против своих хозяев.

Это будет момент истины и для российских военных. Несколько лет назад мягкая критика Пригожина привела бы к тому, что элитный спецназ в балаклавах просто увёл бы его прочь, и мы больше бы его не увидели. Но теперь он свободно бродит, где вздумается, открыто помышляя о походе на Москву.

Украина, вероятнее всего, будет праздновать в это катастрофическое время восстания внутри России. Вполне можно предположить, это изменит ход войны в пользу Киева. Но проблема в том, что восстания редко заканчиваются (в России или где бы то ни было) теми результатами, к которым они стремились. Смещение в 1917 году Николая II в царской России вылилось в большевистскую революцию, Ленина, а затем и в Советскую империю.

По мере того, как будет разыгрываться эта редкая якобинская драма, не обязательно последуют улучшения. Пригожин может и не победить, да и основы кремлевского контроля могут не рухнуть. К тому же, ослабленный Путин может пойти на иррациональные поступки в попытках доказать свою силу.

Например, он может оказаться неспособным принять логику поражения в ближайшие месяцы на фронтах в Украине. Он может не знать о глубине недовольства среди своих вооруженных сил и не иметь надлежащего контроля над их действиями. Позиция России как ответственной ядерной державы основывается на стабильности на самом верху.

Гораздо больше вероятность того, что всё может пойти не так, чем того, что всё пойдёт правильно. Но уже невозможно представить, что с этого момента путинский режим когда-либо вернётся к своим прежним высотам в иллюзии контроля. И неизбежно, что впереди нас, вероятнее всего, ждут дальнейшие перемены и потрясения", - проводит аналитику Патон Уолш.

Напомним, после того, как ЧВК "Вагнер" в полном составе при боевом вооружении двинулась в сторону Москвы, Путин заявил, что будет давить пригожинский мятеж.

Ранее, в ходе длительного конфликта с минобороны РФ, Пригожин отказался сложить оружие.

Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.