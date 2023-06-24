Пригожин договорился с Лукашенко, что сворачивает свой мятеж
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот пообещал остановить движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев".
Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.
"Президент Беларуси по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.
Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации", – говорится в сообщении.
Тем временем сам Пригожин подтвердил договоренности с Лукашенко остановить мятеж.
Он заявил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.
Напомним, ранее Путин заявил, что будет давить пригожинский мятеж.
Кроме того, по данным СМИ, президент России хочет ликвидировать Евгения Пригожина.
Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.