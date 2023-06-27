ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась из бюджета РФ.

Об этом заявил президент России Владимир Путин время встречи с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.

За минувший год ЧВК получила от государства более 86 млрд рублей (более миллиарда долларов).

"Хочу, чтобы мы все знали об этом: содержание всей группы "Вагнера" полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублей. Из них денежное содержание 70 млрд 384 млн, стимулирующие выплаты 15 млрд 877 млн, кроме того, 110 млрд 189 млн было выделено на страховые выплаты", - уточнил президент России.

Он добавил , что "при этом собственник компании "Конкорд" (то есть Евгений Пиргожин - Ред.) через военторг, притом что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, предоставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей", подчеркнул Путин.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", - отметил глава Кремля.

Напомним, вчера Путин обвинил Пригожина и прочих мятежников в предательстве.

А сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Вагнер" может начать обучение или консультирование белорусской армии.

По данным российских СМИ, в России закрыли дело о мятеже Пригожина и ЧВК "Вагнер". Сообщается, что наемники уже "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления". И что расследование уголовного дела по факту вооруженного мятежа выявило, что участники преступных действий прекратили их 24 июня.