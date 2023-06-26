В понедельник вечером, 26 июня, президент РФ Владимир Путин начал свое анонсированное Кремлем обращение.

Он заявил о нейтрализации мятежа Евгения Пригожина. По его словам, мятеж в любом случае был бы подавлен.

Кроме того, Путин обвинил Пригожина и прочих мятежников в предательстве.

"Организаторы мятежа предали свою страну и свой народ", - заявил Путин.

Также президент РФ сказал, что подавляющее большинство "вагнеровцев" - "патриоты Родины, их использовали втемную".

Он добавил, что "вагнеровцы" могут заключить договора с минобороны РФ, вернуться к своим семьям или поехать в Беларусь.

"Основной смысловой акцент в выступлении - обращение к "вагнеровцам". Путин дает понять, что ЧВК "Вагнер" в прежнем виде существовать больше не будет.

Те, кто хочет продолжать воевать в Украине, должны заключить контракт с минобороны РФ.

Остальные либо должны уйти на гражданку, либо есть опция уехать в Беларусь. То есть, какая-то новая жизнь у "вагнеровцев" с Пригожиным в Беларуси начнётся.

Но это, естественно, будет уже не прежний ЧВК "Вагнер". А что-то совсем другое, с другими, пока ещё до конца непонятными функциями. Но это в любом случае будет уже не в России. Параллельный центр силы и альтернативная армия в РФ ликвидируется", - комментирует выступление Путина Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне Путин поблагодарил Лукашенко, остановившего мятеж Пригожина.

Ранее мы анализировали, закончился ли мятеж Пригожина в России, в отдельном материале.