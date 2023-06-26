Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сегодня вечером сделает ряд важных заявлений.

По его словам, эти заявления, "без преувеличения, определят судьбу России".

Журналисты кремлевского пула тем временем сообщают, что весь сегодняшний день "был посвящен подготовке предстоящего заявления Путина".

Это уже второе его подобное выступление за последние несколько дней. Предыдущее было утром 24 июня. Тогда Путин высказался насчет попытки вооруженного восстания в России.

Между тем, российский Первый канал уже анонсирует специальный выпуск новостей.

Также журналисты сообщают, что синхронно с выступлением Путина состоится экстренное обращение к нации президента Беларуси Александра Лукашенко, но позже стало известно, что Лукашенко встретится с журналистами завтра. Сегодняшнее обращение отменено.

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