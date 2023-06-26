В понедельник, 26 июня, в Украине продолжается 488-й день войны с Россией.

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26 июня

10.13 НАБУ задержала главу Тернопольского облсовета Михаила Головко. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительной информации – по статье, связанной с перемещениями через государственную границу и с гуманитарной помощью.

Сообщается, что Головко везут в Киев. В самом облсовете идут обыски.

Официальных подтверждений этому пока нет.

09.59 По Дружковке Донецкой области ночью нанесли четыре ракетных удара, сообщил губернатор Павел Кириленко.

По его словам, пострадали две многоэтажки.

09.20 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил о прилете "Калибра" и "Шахида" по ряду объектов Одесской области.

Каким именно - он не конкретизировал.

08.30 Военная сводка за минувшую неделю от замминистра обороны Анны Маляр.

1. Обстановка на юге за прошедшую неделю существенных изменений не претерпела.

"За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км", - сообщила Маляр.

Всего, по ее словам, было освобождено 130 квадратных километров территории.

При этом, по ее словам, противник на юге за неделю 148 раз атаковал украинские позиции

2. На востоке ВСУ в течение недели "имели тактический успех", но воевали также и в обороне.

"Враг осуществлял свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось", - пишет Маляр.

В то же время украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки.

Об освобождении конкретных населенных пунктов на обоих направлениях не сообщается.

Потери россиян в восемь раз выше, чем у ВСУ.

08.19 Министр обороны РФ Шойгу впервые появился на публике после пригожинского мятежа.

Как заявляется, он посетил штаб группировки "Запад" в зоне военных действий. На кадрах он общается с ее командующим Евгением Никифоровым.

Эта группировка воюет на Купянском направлении.

Напомним, Пригожин, поднявший мятеж, требовал отставки Шойгу.

08.12 Ночью россияне запустили по Украине три крылатых ракеты "Калибр" с подлодки в Черном море и восемь "Шахидов" с побережья Азовского моря.

Две ракеты и семь дронов были сбиты, сообщают Воздушные силы. Куда были прилеты еще одной ракеты и беспилотника - не сообщается.

"Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр", - говорится в сводке.

08.05 Главное из сводки украинского Генштаба.

Под Сватово противник атаковал село Кривошеевка у трассы на Купянск. Под Соледаром - Веселое и Раздоловку.

На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки.

В районе Донецка были атаки в сторону Марьинки и Новомихайловки.

Противник также пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области (на Времьевском выступе).

07.34 Со вчерашнего вечера силы РФ трижды ударили по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Целью был Никополь и Марганецкая громада.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Погибших и пострадавших нет.

07.25 Ночью РФ атаковала Одесскую область "Калибрами" и дронами-камикадзе. Об этом сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, два "Калибра" были сбиты на подлете в прибрежную зону.

Также сбивались беспилотники. Из-за взрывной волны во время работы ПВО повредило окна в двух многоквартирных домах.

Другие детали атаки уточняются.