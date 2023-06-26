Анализируем итоги 488-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя - села около линии фронта на Времьевском выступе, за который с начала июня идут масштабные бои.

То есть это направление - к югу от Великой Новоселки - остается по наиболее успешным для украинских войск, наступающих на южном фронте. И здесь достаточно ясно просматривается основной замысел - срезать Времьевский выступ по линии Левадное - Ровнополь - Макаровка, между которыми еще остаются "вкрапления" российских войск.

По карте "Института изучения войны" видно, что бои на Времьевском выступе идут по-прежнему в отдалении от основной линии российских укреплений. То есть, если получится срезать этот выпуск, то украинской армии для дальнейшего продвижения на юг придется штурмовать эти линии укреплений.

На восточном фронте ВСУ, как заявила Анна Маляр, в течение недели украинские войска "имели тактический успех", но воевали также и в обороне.

"Враг осуществлял свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось", - пишет Маляр.

В то же время украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Об освобождении конкретных населенных пунктов на обоих направлениях не сообщается.

Командующий сухопутными войсками Сырский опубликовал сегодня видео с операции на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс под Бахмутом около Клещеевки, откуда ВСУ, как вчера сообщалось, выбили россиян.

Западнее - под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

Российские телеграм-каналы вчера сообщили о появлении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра - у взорванного Антоновского моста под Херсоном.

Сообщается, что украинские отряды снова закрепились примерно там, где об их присутствии впервые говорилось еще в апреле.

Причем еще тогда звучали разные оценки того, считать ли это полноценным плацдармом (западные военные эксперты отвечали на этот вопрос отрицательно. Да и по факту о продвижении зацепившихся за берег сил с тех пор ничего не сообщалось).

Теперь, как пишут военные паблики РФ, после вхождения Днепра в свое привычное русло, военные ВСУ появились в районе дач снова. Они передвигаются там на скоростных лодках и получают подкрепления с правого берега.

Сообщается о боестолкновениях с российскими силами. Обозначается, что на левом берегу есть украинская группа численностью около 50 человек, корректировать удары по ним мешают системы РЭБ, переброшенные на левый берег. От обстрелов группа, как сообщается, прячется под остатками Антоновского моста.

Украина данной информации не подтверждала, но она уже активно распространяется по украинским телеграм-каналам, которые также пишут о боях на левом берегу Днепра.

При этом назначенные РФ "власти Херсонской области" отрицают, что украинские военные сумели закрепиться в районе дач (якобы эти попытки были пресечены), но военные паблики продолжают настаивать на своем. Они пишут, что выбить ВСУ из-под моста мешает артиллерийский огонь с правого берега Днепра, а от обстрелов с левого их защищают опоры моста.

При этом ранее уже сообщалось, что с участка дач к позициям российских войск ведет одна узкая дорога, а остальное - заболоченная территория, что затрудняет дальнейшее расширение плацдарма.

Также сегодня появилось видео из района Антоновского моста. Судя по этим кадрами, ВСУ используют мост как укрытие для своих вылазок, поскольку его не может разрушить артиллерия. На видео легкомоторные лодки быстро заплывают за опоры моста, а затем пехота перебежками двигается в сторону суши. После этого виден первый прилет - вдалеке от места высадки десанта.

Российские паблики пишут, что такие вылазки ВСУ происходят регулярно в последние дни на этом участке, особенно по ночам.

Они утверждают, что под мостом украинские военные уже даже обустроили укрытия, а работу FPV дронов-камикадзе подавляют станциями РЭБ.

По поводу хода украинского контрнаступления продолжают поступать разнородные оценки западных властей и аналитиков.

Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN. При этом, по его словам, у Киева "есть четкий план", и ВСУ его придерживаются, однако "могут потребоваться недели и месяцы, чтобы военная стратегия Украины проявила себя".

Источник The New York Times в правительстве США был более прямолинеен и назвал результаты первых двух недель "отрезвляющими", добавив: "Они отстают от графика". Другой чиновник сказал, что это было ожидаемо, учитывая построенные РФ укрепления, поэтому делать выводы пока рано.

Также издание анализирует итоги применения западной бронетехники на фронте - которая должна была стать козырем для контрнаступления ВСУ.

NYT подтверждает потерю по меньшей мере 17 американских БМП Bradley украинскими Вооруженными силами - это около 15% от общего числа переданных ранее машин (113 единиц).

При этом, как ни парадоксально, но ВСУ успешнее наступали на тех участках, где было развернуто меньше западной бронетехники, и застопорились там, где было много "Леопардов" и "Брэдли", отмечает The New York Times.

Издание допускает, что западное вооружение было намеренно развернуто в районах, где российская оборона была более надежной - отсюда и ее более высокие потери.

Объяснить такой парадокс может еще и фактор местности. Там, где было развернуто западное вооружение, ближайшие деревни, в которых можно спрятаться в заброшенных домах и подвалах, находятся дальше от линии фронта, чем в других местах.

Видимо, поэтому наиболее успешно ВСУ продвигались южнее Великой Новоселки. А южнее Орехова штурм пока застопорился.

Сейчас, по словам американского чиновника, сейчас ВСУ в некоторых участках соприкосновения делают паузы, чтобы переоценить, какие тактики и методы прорыва работают лучше всего.

Кроме того журналисты фиксируют, что в отдельных случая к успеху приводила не только техника. Так, по данным NYT, освобождение Пятихаток вообще произошло спонтанно.

"Солдаты заявили, что им было приказано наступать без западного тяжелого вооружения. Заняв село Лобковое, солдаты обнаружили, что находятся достаточно близко к соседнему селу Пятихатки, чтобы услышать лай здешних собак. Солдат сказал, что будет нетрудно проскользнуть, чтобы вернуть его, и это было сделано на прошлой неделе", - пишет издание.

Ночью по Украине был очередной ракетный удар. В Одесской области "Калибр" поразил складское помещение, сообщило оперкомандование "Юг". При этом было сбито два "Калибра" и четыре "Шахида". Атака наносилась под прикрытием грозы и мощного шторма.

В России заявили, что удар наносился "по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран". Украина этого не подтверждала.

Украинские военные говорят, что две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы, чтобы уничтожить авиацию, с которой осуществляются запуски британских дальнобойны ракет.

"Это и Кропивницкий, и Днепр, буквально эта атака ракетами Х-22 по Днепру, и Староконстантинов. Но ведь в Воздушных силах это прекрасно знают и понимают. Есть опыт ведения войны. Самолеты, конечно, рассредоточены. Их прячут, и они продолжают выполнять задание каждый день", - сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Планы на окончание войны и переговоры

Рейтинговое агентство Fitch рассматривает базовый сценарий по Украине, что война будет продолжаться до 2024 года.

Аналитики считают, что Украина сейчас обладает стратегическим военным преимуществом. Однако в большинстве сценариев возможного развития ситуации этого недостаточно для "решительного достижения целей".

Судя по всему, именно поэтому Запад и Киев активно ведут дискуссию по будущей архитектуре гарантий для Украины - после окончания войны.

Сегодня Банковая снова озвучила свое видение этого вопроса. Украина ожидает на июльском саммите НАТО получить приглашение к вступлению по упрощенной процедуре, заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

"Мы понимаем, что в условиях масштабной войны точную дату назвать невозможно. Но это станет возможно, если позволит ситуация с безопасностью. Мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который бы зафиксировал путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России, что она может продолжать все вещи, которые сейчас творит в Украине каждый день", - заявил Ермак.

Он дает понять, что против вступления Украины в НАТО выступает Германия и призывает ее пересмотреть свою позицию.

"Германия может принять историческое решение. Мы готовы продолжать консультации, встречаться с нашими партнерами, если остались какие-либо вопросы", - говорит Ермак.

То есть Киев настаивает на обещании принять Украину в Альянс после завершения войны. Что даст Украине понятную цель, которую можно использовать во внутренней повестке в случае невозможности выполнения заявленных ранее целей - освобождения всей территории в границах 1991 года.

Но в НАТО, как мы уже сообщали, идут сложные дискуссии на этот счет: часть ключевых членов Альянса во главе с США пока против прямых обещаний вступления Украины. Предполагая, видимо, что это лишь усилит провоенные тенденции в Москве и решимость Кремля затянуть войну, чтобы Украину не приняли в Альянс.

При этом часть членов НАТО говорят о том, что нужно пообещать Украине членство по упрощенной процедуре после окончания войны - то есть, солидаризируются в этом вопросе с Киевом.

Но если брать официальные комментарии генсека блока Столтенберга, то пока такое решение не принято, и основная линия - сначала Украина должна победить, а там посмотрим.

Параллельно идут другие дискуссии - о позиции стран "глобального Юга", не поддержавших санкций против России. С ними провел консультации в столице Дании глава Офиса президента Ермак.

По итогам этих консультаций немецкие СМИ стали писать о том, что мирные переговоры по Украине могут состояться уже в июле. Так утверждает крупнейший немецкий общественный вещатель ARD.

По информации издания, такая перспектива обсуждалась на конференции с участием Украины, стран Запада и "глобального юга", которая накануне состоялась в Дании.

"Основной целью было заручиться поддержкой стран, которые до сих пор были нейтральными или осторожными, таких как Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай. Этот шаг рассматривается как важный шаг на пути к мирным переговорам. По информации студии ARD в Брюсселе, официальные переговоры могут состояться уже в июле", - пишет Тagesschau.

Reuters сообщало, что на встрече обсуждались "основные принципы мира" в Украине.

Пока это видится как попытка Киева и Запада соотнести свои позиции - мир на основе формулы Зеленского - с пулом стран, которые сохранили партнерские отношения с РФ. Судя по всему, идет подготовка к "Саммиту мира", где, по ранее высказанному желанию Зеленского, "глобальный Юг" сможет предложить изменения в украинскую формулу по всем пунктам, кроме полного вывода российских войск.

Если страны "глобального Юга" явятся на саммит и внесут свои коррективы, то на свет может появиться некий "план Зеленского лайт". Его могут предложить России уже от имени консолидированного сообщества стран, включая и Запад, и Юг.

Но пока это лишь гипотетическая опция, и, насколько она реалистична - видимо, и пытаются понять на Банковой, собирая предварительные консультации с "южанами". Которые в свою очередь ездят на регулярные переговоры с Кремлем - и, не исключено, пытаются донести отдельные его позиции своим западным визави, а также Украине.

Поэтому поддержат ли страны "глобального Юга" план Зеленского и его ключевой пункт о необходимости вывода всех российских войск - пока непонятно.

"Вагнер", Беларусь и судьба Пригожина

Сегодня продолжала раскручиваться тема по "Вагнеру" в Беларуси.

Все началось с того, что в субботу Пригожин согласился прекратить мятеж и уехать в Беларусь.

Что тут же дало почву для слухов о том, что туда же уедут и "вагнеровцы", которые, возможно, пойдут в атаку на Киев.

Сегодня в НАТО заявили, что тоже видят некие риски. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что в блоке внимательно наблюдают за "потенциальной передислокацией" наемников в Беларусь и "готовы быстро реагировать". В Польше и Литве в свою очередь выразили обеспокоенность и сообщили, что начнут еще сильнее укреплять границу с Беларусью.

Сегодня же пошли слухи, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев". Об этом сообщило российское издание "Верстка".

По его данным, строительство первого лагеря, рассчитанного на 8 тысяч бойцов, в Осиповичах Могилёвской области (200 км от границы с Украиной) планируют завершить уже до завтрашнего обеда. Площадь будет 24 тысячи квадратных метров. И таких лагерей будет несколько.

Но позже белорусские оппозиционные СМИ эту информацию опровергли.

Рассуждения о том, что "вагнеровцы" могут ударить из Беларуси по Украине или же выполнять иные задачи в этой стране, изначально вызывали скепсис.

Сложно было представить себе, что российские власти снова начнут возрождать и вооружать "Вагнер" даже на территории Беларуси - после попытки мятежа, едва не поставившей под угрозу само существование России. Наоборот, по логике, российские власти должны были быть заинтересованы в максимально быстром расформировании "Вагнера" как потенциального очага бунта и включении его наемников в ряды регулярной армии.

Но сегодня поступила информация о том, что "Вагнер", устроивший мятеж и убивший во время него минимум 15 российских военных, вновь начал набор наемников в ряде городов РФ, а в самой ЧВК заявили, что "организация работает штатно".

Впрочем, отметим, что информация о перемещении "вагнеровцев" в Беларусь пока вообще никак не подтверждена. И она вполне может быть вбросом для того, чтоб заставить украинское командование перебросить войска на границу с Беларусью.

Но в целом пока ситуация вокруг "вагнеровцев" выглядит достаточно двусмысленно - их вроде как объявили мятежниками, но при этом в их ряды продолжают набор. Теоретически, конечно, можно допустить, что "вагнеровцам" предложили "искупить свою вину кровью", отправив их в атаку на Киев из Беларуси. Однако это возможно, только если они свою вину признали бы, раскаялись в содеянном, подтвердили бы свою полную лояльность Путину и поклялись больше не бунтовать и "зраду" не сеять.

Однако судя по сегодняшнему выступлению Пригожина, который впервые после провала мятежа вышел на связь, это не так.

Никакого раскаяния в организации бунта в его словах не было.

Пригожин повторил версию о якобы нанесенном ударе по лагерю (которая, как мы уже писали, является скорее всего лживой).

Похвастался тем, что за время мятежа прошел большее расстояние, чем российская армия с 24 февраля 2022 года. Снова повторил свои обвинения в адрес министерства обороны РФ. И сказал, что согласился с предложением Александра Лукашенко уехать в Беларусь, чтобы "не пролилась кровь".

Чем дальше он будет заниматься и что дальше будет с ЧВК "Вагнер", Пригожин не сказал. Где он находится тоже не сообщил (сегодня оппозиционные белорусские СМИ сообщили, что он уже переехал в Минск и якобы был замечен в отеле Green City, но фото- и видео подтверждений этому нет).

В общем, Пригожин, судя по всему, готовится продолжить работу по расшатыванию ситуации в РФ. Если, конечно, российские власти эту работу быстро не пресекут. Но пока не пресекают. Не исключено, что из-за фактора межклановых разборок в окружении Путина, о которых мы подробно писали здесь.

С другой стороны, если Пригожин действительно уехал к Лукашенко, а "вагнеровцы" в "тыловые лагеря", а оттуда, возможно, потом тоже в Беларусь, то нейтрализовать и самого Пригожина, и его сторонников в России у Путина есть все возможности. Мятеж Пригожина показал, что он не пользуется поддержкой ни общества, ни элит, ни армии. А потому российское общество, из-за страха перед новой смутой, одобрит меры любой жесткости против Пригожина и против его группы поддержки, а также против его "крыши" среди башен Кремля (если таковая есть). Перенастроить же политику пригожинского пула телеграмм-каналов (это сейчас основной его канал коммуникаций), чтоб они не упоминали о нем кроме как в негативном контексте, Кремлю просто - почти все их админы находятся в России.

Тем более, что если Пригожин и его сторонники будут и дальше разгонять "зраду", а Путин не будет предпринимать никаких мер, то это уже может быть воспринято как ничем не объяснимое проявление слабости. И сильно ударит по авторитету и Путина, и всей вертикали российской власти.