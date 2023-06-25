Анализируем итоги 487-го дня войны в Украине.

Мятеж Пригожина. Окончание

Итак, вчера Евгений Пригожин отказался продолжать военный мятеж и начал отвод своих сил в тыловые лагеря.

Сам же он, по словам Пескова, уедет в Беларусь. Не принимавшие участие в мятеже вагнеровцы присоединятся к российской армии, участвовавшим же обещана амнистия. Как и самому Пригожину.

Детально ход этих событий мы описывали здесь. Сегодня к ним добавилось несколько дополнительных штрихов.

По состоянию на сегодняшний день "вагнеровцы" ушли из Ростова-на-Дону, а позже с удерживаемого ими местного военного аэродрома. Также они покинули Воронежскую область. И появились видео ухода колонн ЧВК из Липецкой области.

Российские паблики также проанализировали, какое количество техники "Вагнера" двигалось вчера на Москву. Всего было четыре колонны, которые суммарно насчитывали более 1000 единиц техники: танки, БМП, РСЗО, грузовики, автобусы и легковушки.

Они двигались на Москву через Воронежскую область, которая граничит с Луганской, с интервалом в несколько часов.

- Первая колонна (около 350 единиц техники) пересекла границу Воронежской области сразу после полуночи 24 июня. В колонне было 9 танков, 4 "Тигра", РСЗО "Град", гаубица, десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Она же следующим вечером снесла заслон из грузовой и строительной техники на трассе "Дон".

- Вторая колонна (порядка 375 единиц техники) заехала в Воронежскую область около 5 утра и двинулась в сторону города Бутурлиновка — к военному аэродрому.

- Третья колонна пересекла границу РФ в 7 утра. В ней было около 100 единиц техники: 3 танка, 2 зенитные установки, автобусы, грузовики и легковушки. Колонна шла по трассе М-4 "Дон".

- Четвертая колонна (212 единиц техники) зашла в РФ в 9 утра.

Из этого следует, что была еще как минимум одна колонна, которая сразу отправилась захватывать Ростов.

При этом несколько десятков "вагнеровцев» сдались полиции во время отхода после мятежа из Ростова-на-Дону и других регионов, сообщает российский телеграмм-канал Mash.

По информации Mash, в Ростове-на-Дону это были 50-летний краснодарец и 30-летний уроженец Калининградской области. Они заявили, что не хотят возвращаться в ЧВК. А в качестве подтверждения отдали все боеприпасы и автоматы.

"Накануне в липецком Ельце к одному из участков полиции приехала целая машина вагнеровцев с такими же намерениями. Следом за ними пришёл ещё один боец-пакистанец. В отношении всех проводится проверка», – пишет Mash.

Также появились подробности как мятежники-вагнеровцы вчера сбили самолёт армии РФ ИЛ-22. Журналистка Ирини Куксенкова заявила, что на борту погибло 10 человек.

"Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал - а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал", - написала она. Как сообщается, Пригожин пообещал выплатить 50 млн рублей семьям погибших лётчиков.

К слову, пока неясно местонахождение самого Пригожина. После его подтверждения, что мятеж сворачивается, он на связь не выходил. "Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", - заявили в его пресс-службе.

Развернутые выводы из мятежа и почему он провалился мы приводили здесь. Если кратко - это капитуляция Пригожина, которые, не получив ничего из того, что требовал, свернул мятеж в обмен на гарантии не преследования.

Главная причина провала мятежа - отсутствие поддержки внутри России: армия, элиты и население выступили в основном против "марша справедливости".

Оценки мятежа на Западе

О главной причине провала мятежа - отсутствии внутрироссийской поддержки - пишут и западные аналитики.

Пригожин переоценил свои силы, ожидая дезертирства российской армии, пишет "Институт изучения войны", анализируя провал мятежа ЧВК "Вагнер".

Начиная мятеж, Пригожин, вероятно, осознавал, что единственный способ сохранить группу "Вагнера" как независимую силу - это выступить против минобороны России.

Аналитики полагают, что этот мятеж был спланированным, учитывая координацию и скорость передвижения "Вагнера". Но Пригожину не удалось переманить на свою сторону других российских военных.

Эксперты считают, что договоренность при посредничестве Александра Лукашенко, вероятно, ликвидирует ЧВК "Вагнер" как независимого игрока во главе с Пригожиным. Однако отдельные элементы ЧВК могут продолжать существование в подчинении минобороны РФ.

Вооруженный мятеж, вероятно, еще больше подорвал поддержку "Вагнера", заставив связанные с ним региональные органы власти и вербовочные организации осудить действия Пригожина, отмечают в ISW.

О том, что мятеж провалился из-за отсутствия поддержки, сообщил и немецкий Spiegel.

Впрочем, западные СМИ эту историю в основном рассматривали под углом проявленной Кремлем слабости. Ведущие газеты с утра взорвались заголовками о мятеже Пригожина: "Путин унижен мятежом", "Мятеж ослабляет Путина", "Путин на грани", "Русское восстание", "Террор обращается против диктатора".

Госсекретарь США Блинкен также прокомментировал ситуацию в этом ключе. По его мнению, мятеж не окончен. А сам его факт свидетельствует о наличии проблем у российской власти.

"Я не хочу спекулировать. Сначала мы видели, как появляются серьезные трещины. Есть Пригожин, публично ставящий под сомнение саму предпосылку российской агрессии против Украины, другие представления о том, что Украина или НАТО представляют какую-то угрозу для России. Есть кто-то, кто бросает вызов лидерству Путина очень публично и открыто".

New York Times пишет, что американцы еще в среду знали о намерениях Пригожина - за два дня до начала его мятежа. В четверг поступило дополнительное подтверждение о заговоре, и сотрудники разведки проинформировали группу лидеров Конгресса об этом.

"Но спецслужбы хранили молчание о планах Пригожина. Они явно были мало заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать серьезного раскола в его окружении", - говорится в статье.

Испанская La Repubblica пишет о том, что во время мятежа представители НАТО связывались с минобороны РФ. "Альянс хотел убедиться, что случившееся не приведет к ядерному инциденту. Помимо прочего, Запад сразу решил прояснить, что он не имеет никакого отношения к действиям Евгения Пригожина", - пишет издание.

То есть идут активные сигналы о том, что Запад не был причастен к организации свержения Путина и более того - опасается связанной с этим дестабилизации (что грозит выходом из-под контроля российского ядерного арсенала).

При этом президент Сербии Александр Вучич считает, что Пригожин и "Вагнер" подняли мятеж при "несомненном иностранном участии и поддержке".

"Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений. У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей. А в России они знали точно и выбрали тему, заявили – у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно - мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, те, у кого были большие ожидания", - считает Вучич.

Пойдет ли Пригожин на Беларусь?

Прогнозы, которые высказываются на Западе о дальнейших действиях «вагнеровцев» разноплановые.

Сегодня британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат, предположил, что силы "Вагнера" и Пригожин еще могут пригодиться Кремлю и могут начать наступление на ВСУ с территории Беларуси на Киев.

"Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает некоторую озабоченность", — сказал он Sky News.

По словам Данната, если Пригожин "сохранил вокруг себя боеспособные боевые силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву". Он считает "вполне возможным", что Россия может использовать "ЧВК Вагнера", чтобы снова пойти на Киев.

Украинское командование прокомментировал о этот прогноз и заявило, что ситуация на границе с Беларусью стабильная и контролируемая.

"Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск.

Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живая сила противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", - заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, любая попытка пересечь границу станет для вражеских войск самоубийством, потому что ВСУ "готовы дать достойный отпор".

Отметим, что пока действительно крайне сложно представить себе, что "Вагнер" снова начнут возрождать и вооружать - после попытки мятежа, едва не поставившего под угрозу само существование нынешней России. Тем более под руководством Пригожина, официально объявленного Путиным "предателем" и "отступником".

Ситуация на фронте

Восточная группировка ВСУ вчера начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, на всех этих направлениях под Бахмутом есть продвижение вперед.

По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Он заявляет, что там уничтожен плацдарм россиян.

Где это произошло - Билецкий не уточняет. Но ранее его бригада воевала в районе Клещеевки, к западу от которой протекает упомянутый канал. К слову, о наступлении ВСУ в районе Клещеевки писали и российские паблики (но они утверждают, что оно было отражено).

Украинский генштаб в своих сводках за сегодня о продвижениях ВСУ под Бахмутом не сообщал.

При этом продолжаются российские атаки на Купянском направлении (там сегодня было несколько мощных ударов фугасными авиабомбами), а также под Марьинкой и Авдеевкой. Украина заявляет, что все наступления отбиты.

А вот по южному фронту, где был основной удар украинского контрнаступления, новостей особых нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что ожидания результата от контрнаступления, которое проводят ВСУ, были преувеличенными.

Он сказал, что в ходе боевых действий есть "разные обстоятельства и разные препятствия".

По словам Резникова, оборонительные линии российской армии являются очень сильными, особенно минные поля.

При этом сказал, что нынешние действия ВСУ не являются "главным наступлением". Резников выразил мнение, что уже в нынешнем году могут произойти события, которые будут иметь решающее значение для исхода конфликта в Украине.

Также украинская власть продолжает сообщать об опасности подрыва Запорожской АЭС.

"Возле 4 из 6 энергоблоков Запорожской АЭС российские войска разместили технику со взрывчаткой. Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", - заявил в интервью британскому изданию The New Statement начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. "План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения крушения они могут использовать технические средства", ― добавил Буданов.

По словам начальника ГУР МО Украины, приказ Москвы совершить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением российских войск на левом берегу Днепра. Также, по оценке Буданова, существует риск, что РФ может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивную меру", чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

Напомним, Россия опровергает планы по подрыву Запорожской АЭС.