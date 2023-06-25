Пригожинский мятеж. Выводы

1. Если исходить из того, что вчера сказал Песков об условиях прекращения мятежа и если исходить из того, что Пригожин и "вагнеровцы" эти условия не попытаются "переиграть", то можно констатировать, что российская власть сумела подавить мятеж. Нового "февраля 1917 года" не случилось. Пригожин удален в Беларусь. А двоевластие в военной сфере, существовавшее из-за наличия ЧВК "Вагнер", будет ликвидировано – часть "вагнеровцев" вольют в армию, часть, судя по всему, отправят на другие направления.



2. Подавление мятежа значительно повышает внутреннюю устойчивость России, так как ликвидирован (если, повторимся, Пригожин не захочет переиграть ситуацию) альтернативный центр силы в стране. Рано или поздно сам факт его существования должен был привести к взрыву. Именно поэтому на Пригожина и "Вагнер" возлагали очень большие надежды в Киеве и на Западе. Но эти надежды не оправдались (и в Украине по этому поводу вчера не скрывали своего разочарования). Очаг смуты если и не уничтожен окончательно, то сильно притушен.



3. При этом, безусловно, все произошедшее - сильный удар по авторитету российской власти. Она допустила мятеж, не смогла ликвидировать в самом зародыше, мятежники беспрепятственно, встречая минимальное сопротивление, дошли почти до самой Москвы, сбивая самолёты и вертолеты, и остановили движение лишь после переговоров с лидером иностранного государства. Дл Путина это нехорошая история с точки зрения сигнала о его слабости для элит. Но он может обернуть эту ситуацию и в свою пользу, делая упор на то, что «общество увидело к чему Россию может привести внутренний раздрай» и получило сильную «прививку от смуты». Да и мятеж был подавлен без большой крови на условиях фактической капитуляции мятежников в обмен на амнистию. Тем более, что собрать достаточно войск для противостояния крупной мятежной армии Пригожина (в условиях, когда почти вся регулярная армия находится в Украине) Кремлю было действительно непросто.



4. Главная причина поражения мятежа – почти полное отсутствие его поддержки в армии, элитах и обществе. Создаваемая на деньги Пригожина армией бесчисленных военкоров, блогеров, телеграм-каналов картинка о "боготворимых в народе сверхгероях из "Вагнера", борющихся за справедливость", оказалась далекой от реальности. Люди мятеж не поняли и не поддержали. Овации, которые устроили люди "вагнеровцам", когда те уходили из Ростова, были за то, что они ушли без боя и крови, а не за то, что они пришли (когда пришли, то основной реакцией была "а зачем вы здесь бардак разводите?"). Во-многом это объясняется тем, что мятеж не следовал за какими-то очевидными для народа кризисами – тяжелыми поражениями на фронте или же резким ухудшением экономической ситуации. В какой-то степени мятеж стал фальшстартом (о причинах этого мы писали здесь). И теперь, после такой "прививки", раскачать общество на участие в новом бунте (если даже начнутся большие проблемы на фронте или в тылу) будет сложно.



5. Но в целом то, что дело дошло до пригожинского мятежа является признаком наличия системной проблемы внутри российской власти, возможно, связанной с междоусобной борьбой "башен Кремля", либо с попытками части окружения Путина добиться его ухода с поста президента, либо просто с неадекватным восприятием действительности. Пригожин готовил мятеж фактически у всех на виду. Еще с зимы, а еще сильнее – с начала мая (после видеообращения к Шойгу и Герасимову) стало очевидно, что он ведет дело к бунту. Но, тем не менее, российская власть вместо того, чтоб нейтрализовать Пригожина, продолжала накачивать его оружием, деньгами и пиаром в лошадиных дозах. Кто это лоббировал? Кто доказывал Путину, что заявления Пригожина о намерении российской власти нанести ядерный удар по Белгородской области, а также системная кампания против российской армии и прочие его "зрадные" заявления – это "хитрый план в интересах Кремля". И, судя по тому, что часть телеграмм-каналов из все того же пула продолжает поддерживать и оправдывать "вагнеровцев", показывает, что эта внутренняя системная проблема продолжает существовать и в любой момент может вызвать новое обострение. Хотя, после пригожинского фальшстарта, раскачать ситуацию, конечно, будет уже труднее. При этом вопросы почему Путин и Кремль допускает такой "разгул свободы слова" в телеграмм-каналах (а в них разгон "зрады" продолжается уже и после мятежа) остается. Объясняется ли это какой-то внутренней борьбой в Кремле, либо просто потерей контроля за процессом (возможно, временным) - пока не очень понятно. В любом случае, то, что отсутствует единая информационная трактовка по мятежу в информполе - проблема для российской власти.

6. В более глобальном плане мятеж показал россиянам, что идущая в Украине война может приходить в их дом в самых разных обличиях, создавая угрозу хаоса и гражданской войны. И это, не исключено, усилит позиции тех представителей российской власти, которые считают, что с разговорами о "походе на Киев и Варшаву" нужно потихоньку завязывать и, если появится возможность закончить войну на более-менее приемлемых для России условиях (например, по "корейскому сценарию"), то это нужно будет сделать.