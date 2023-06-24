Пригожин покинул здание захваченного штаба Южного военного округа в Ростове
Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону вместе с "вагнеровцами".
Об этом пишут российские СМИ.
Сообщается, что все "вагнеровцы" ушли из штаба в полном составе.
Также российская пресса показала видео покидающих Ростов-на-Дону "вагнеровцев", в том числе танка, "застрявшего" в воротах ростовского цирка.
Между тем ростовский губернатор Василий Голубев предложил не доверять на слово заявлениям Пригожина о возврате вагнеровцев на позиции.
"Предлагаем дождаться действий и комментировать их, а не слова", – сказал чиновник.
Тем временем глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что режим КТО (был введен в Москве, области и Воронежской области) продолжает действовать, поэтому все ограничения нужно соблюдать.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот остановил движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев". Пригожин заявил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.
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