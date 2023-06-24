Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону вместе с "вагнеровцами".

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что все "вагнеровцы" ушли из штаба в полном составе.

Также российская пресса показала видео покидающих Ростов-на-Дону "вагнеровцев", в том числе танка, "застрявшего" в воротах ростовского цирка.

Между тем ростовский губернатор Василий Голубев предложил не доверять на слово заявлениям Пригожина о возврате вагнеровцев на позиции.

"Предлагаем дождаться действий и комментировать их, а не слова", – сказал чиновник.

Тем временем глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что режим КТО (был введен в Москве, области и Воронежской области) продолжает действовать, поэтому все ограничения нужно соблюдать.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот остановил движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев". Пригожин заявил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.

Мы анализировали, закончился ли мятеж Пригожина и что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.

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