США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер" на фоне сложившейся ситуации в России.

Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Как пишет издание, американская администрация опасается, что, введя новые санкции против ЧВК, она может "занять сторону" российского руководства.

"Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону в этой ситуации", - цитирует WSJ слова источника.

По утверждению газеты, 27 июня Госдепартамент США планировал ввести очередные санкции в отношении ЧВК "Вагнер" из-за её действий в Африке.

Напомним, из-за того, что "вагнеровцы" направились в Москву, туда начали стягивать всю военную технику из резервов и с границы, готовясь к осаде. Попутно боевики ЧВК, как заявлял сам Пригожин, захватили военные объекты в Ростове-на-Дону, и вступили в несколько перестрелок с правительственными войсками.

Как стало известно позже, президент Беларуси Лукашенко убедил Пригожина сворнуть свой мятеж. Позже Лукашенко заявил, что, по согласованию с Путиным, договорился с Пригожиным, предоставив "вагнеровцам" гарантии.

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