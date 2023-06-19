Лондон намерен сохранить санкции против РФ до момента выплаты компенсаций Украине.

Как пишут украинские СМИ, МИД Великобритании представил законопроект, сохраняющий санкции в отношении РФ до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсации.

О новом законодательстве объявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. По его словам, правительство страны берет на себя полномочия сохранять санкции против России до выплаты компенсаций Украине и вводит новый способ использования замороженных российских активов, которые могут быть пожертвованы на восстановление Украины.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от российского вторжения, ужасные последствия войны очевидны. Потребности Украины в восстановлении есть и будут огромными. Благодаря нашим новым мерам сегодня мы укрепляем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы Россия заплатила за восстановление страны, на которую она так безрассудно напала", – заявил Клеверли.

Министр финансов Британии Джереми Хант дополнил его, заверив, что Лондон будет "поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления после российской агрессии и создания основы для процветания нации".

Ранее сообщалось, что ЕС заблокировал более 200 миллиардов евро активов российского центрального банка с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

При этом в ЕС не раз заявляли, что не могут конфисковать замороженные активы.