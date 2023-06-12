Украина потребовала в суде ООН компенсаций от России в связи с нарушением двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Окончательные требования огласила на слушаниях в Гааге представитель Украины Оксана Золотарёва, пишут российские издания.

В иске Украина заявляет, что Россия нарушила соответствующие конвенции, вооружая группировки своих "республик" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и своей политикой в отношении нерусских этнических групп в оккупированном Крыму.

Ранее мы рассказывали о том, как Владимир Зеленский в Гааге раскритиковал идею "гибридного трибунала" для военных преступлений, совершенных РФ.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.